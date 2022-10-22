شاهد بالفيديو.. على طريقة الفنانة مروة الدولية.. المطربة منال البدري تحضر في حفل تخريج شقيقتها من الجامعة وتشاركها بالرقص والغناء بدون “بروتوكول”





حرصت الفنانة السودانية الشهيرة منال البدري على حفل تخرج شقيقتها من إحدى الجامعات السودانية خلال احتفال أقامتها إحدى شركات التخاريج لشقيقة الفنانة وزملائها.

وشاركت الفنانة منال البدري في تخريج شقيقتها عبر تقديمها لمقطع قصير من إحدى أغنياتها وسط فرحة الطلاب المتخرجين من الجامعة.

وأكد بعض متابعي التخريج أن الفنانة منال حضرت دون “بروتوكول” رسمي أو اتفاق مع الشركة للغناء في الحفل, وقد جاءت مشاركتها بصورة عفوية.

وتشير محررة موقع النيلين إلى أن الفنانة مروة الدولية كانت قد شاركت هي الأخرى شقيقتها الفرحة بحضورها لحفل تخريجها أيضاً.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين