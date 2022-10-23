شاهد بالصور والفيديو.. الفنانة عشة الجبل تتمايل احتفالاً بقصة شعرها الجديدة وساخرون: (انتي متضامنة مع شيرين ولا مع ريان الساتة؟)





فاجأت المطربة السودانية الشهيرة والمثيرة للجدل عشة الجبل جمورها ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بصور حديثة تم تداولها على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشرت الفنانة الملقبة بالجبلية صور لها وأعقبتها بمقطع فيديو ظهرت من خلالهما بقصة شعر جديدة فسرها المتابعون بأنها تضامن مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

كما ظهرت خلال مقطع الفيديو وهي تتمايل خلال جلسة تصوير احتفالاً بقصة شعرها الجديدة, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي انقسم ما بين متغزل وساخر.

ووفقاً لتعليقات الجمهور التي رصدتها محررة موقع النيلين فقد أكثر جمهور الجبلية من الغزل والإشادة بها بينما سخرت الفئة الأخرى من إطلالتها حيث كتب أحدهم معلقاً (انتي متضامنة مع شيرين ولا مع ريان الساتة؟).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين