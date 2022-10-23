بالصورة والفيديو.. شاهد كيف تباع “أم فتفت” السودانية في شوارع أوروبا وإقبال كبير عليها ومتابعون: (حتى الكمونية بتاعتنا هاجرت واغتربت واتحنكشت)





لفت مقطع فيديو تم تصزيره بأحد المدن الأوروبية أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان الذي تناقلوه على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا ووسائل التواصل المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر الفيديو الذي لفت أنظار المتابعين بائع في الشارع العام يقوم بتنظيف وتقطيع الكرشة الشهيرة في السودان باسم “أم فتفت”.

ولعل أكثر ما نال اعجاب المتابعين نظافة البائع للكرشة وتعبئتها بشكل مذهل وراقي جذب أنظار المارة الذين اصطفوا لشرائها, وكتب ناشر الفيديو: (حتى الكمونية بتاعتنا هاجرت واغتربت واتحنكشت).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين