شاهد بالفيديو.. الفنان ود دار الزين يعود لإثارة الجدل..يهاجم الفنانة منال البدري ويصفها بلقاطة القطن: (لو ما أنا ما كنتي بقيتي فنانة وقروش البرادو بتاعتك أنا شربتها عرقي)





أثار فنان الربابة المعروف عبد الله علي ضجة اسفيرية غير مسبوقة وذلك على خلفية ظهوره في مقطع فيديو خلال جلسة مع بعض أصدقائه بحي كافوري بمدينة بحري هاجم من خلاله إحدى زميلاته.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد هاجم الفنان الملقب بود دار الزين زميلته الفنانة منال البدري واصفاً إياها بلقاطة القطن.

وقال ود دار الزين الذي اشتهر بهجومه على المطربين أنه السبب في شهرة منال البدري قائلاً (يا منال البدري لو ما أنا ما كنتي بقيتي فنانة).

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد زاد فنان الربابة من هجومه على البدري بعد امتلاكها لسيارة برادو من الغناء حيث قال: (قبل كدة قلت ليك قروش البرادو حقتك دي أنا شربتها عرقي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين