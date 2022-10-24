شاهد بالفيديو.. الفنانة منال البدري تذرف الدموع وتبكي بحرقة بسبب انتشار شائعة وفاتها والجمهور يصبرها: (خليك راكزة كلنا ميتين)





أطلت الفنانة السودانية المعروفة منال البدري على جمهورها عبر لايف مفاجئ على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد جاء ظهور الفنانة المفاجئ بسبب انتشار شائعة وفاتها خلال الأيام الماضية من قبل أحد النشطاء.

وطمأنت الفنانة أهلها بالداخل والخارج وجمهورها الكبير بأنها بخير وصحة جيدة قبل أن تذرف الدموع بسبب سقوط خالها بعد سماعه لنبأ وفاتها في حادث حركة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد تعاطف الجمهور مع المطربة الشهيرة, بينما سخر القليل منهم من بكائها على الهواء وكتب أحدهم معلقاً: (خليك راكزة كلنا ميتين).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين