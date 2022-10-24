شاهد بالصورة والفيديو.. مغترب سوداني بأوروبا: وضعنا وبنكون عايشين الشهر كلو على 40 يورو ورغم ذلك يتصل عليك صاحبك في السودان يقول ليك رسل لينا ايفون 14





كشف شاب سوداني مقيم بإحدى الدول الأوروبية عن صعوبة العمل والمعيشة في البلد دي يقيم فيها, منوها السودانيين المقيم بالسودان إلى أن الشخص المقيم بأوروبا ليس معناه انه غني.

وأكد الشاب في حديثه الذي رصدته محررة موقع النيلين أن جزء كبير من الراتب لا نراه بسبب الخصومات المباشرة من فاتورة كهرباء وفاتورة انترنت وغيره.

وأشار إلى صعوبة المعيشة في البلد التي يقيم فيها مؤكداً أن كل ما يتبقى له من الراتب مبلغ لا يتجاوز ال 40 أو 50 يورو وفي نفس الوقت يتصل عليك صاحبك من السودان يقول ليك رسل لينا ايفون 14 برو ماكس.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين