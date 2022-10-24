Huawei Pocket S.. تسريبات هاتف “هواوي” القابل للطي





تطلق شركة هواوي الصينية هاتفها القابل للطي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تحت اسم Huawei Pocket S.

سيأتي الهاتف Huawei Pocket S بالعديد من الألوان وهي، الأزرق والوردي والأخضر والأصفر.

ويتوقع أن تزود هواوي هاتفها الجديد Huawei Pocket S بمجموعة شرائح من النوع Snapdragon 888 4G على الرغم من الشائعات التي تشير إلى ظهور طراز Snapdragon 778G منخفض السعر أيضا، وفقا لموقع “gsmarena”.

ومن المقرر أيضا إطلاق Huawei nova Y61 في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسيحتوي هذا الهاتف متوسط ​​المدى على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن 22.5 وات.

يمكن للمشترين الطلب المسبق من اليوم حتى تاريخ الإطلاق الرسمي في الشهر المقبل.

العين الإخبارية