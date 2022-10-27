شاهد بالفيديو.. راعي إبل سوداني مقيم بالمملكة يحكي عن إكرامه لضيف سعودي جاء إليه في مكان عمله وكفيله يهدده بالطرد بسبب هذا الموقف..يسأل المتابعين: (هل أنا على حق؟)





حكى راعي سوداني عن موقف مر به أثناء عمله كراعي بأحد المناطق بالمملكة العربية السعودية التي زارها قبل فترة ليست بالطويلة وباشر عمله فيها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد حكى الراعي السوداني الموقف الذي يعتبره هو كرم سوداني ولكن عرضه للفصل من عمله.

وقال الرجل أنه في يوم زاره سعودي ليسأله عن الابل التي يرعاها وإن كانت معروضة للبيع ليصر عليه بالغداء معه وبالفعل قام بإكرامه بنصف فرخة وزاد عليها بأخرى من أحد مواطنه المتواجدين على مقربة منه.

وأضاف بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين إلى أن الضيف وبعد فراغه من الأكل وذهابه حكى لكفيله ما حدث له ليقوم الكفيل بتهديده بالفصل من عمله.

ويرى الكفيل أنه ليس من حق الراعي أن يستضيف أي أحد بمكان عمله, ليجيبه الراعي بأنه على استعداد لتقبل قرار الفصل, وطرح الراعي السوداني سؤال مهم للمتابعين (هل أنا على حق؟).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين