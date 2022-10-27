شاهد بالفيديو.. الفنانة منال البدري تحصل على نقطة بالدولار بعد ترديدها لأغنيتها الجديدة (جاي من ليبيا الحديد مضمون) وساخرون: (الفنانة دي أغانيها كلها عربات شكلها مفطومة بزيت فرملة)





تداولت رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو للفنانة منال البدري ظهرت من خلاله وهي تغني في حفل خاص.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد حصلت الفنانة السودانية المعروفة خلال الحفل على أموال نقطة بالعملة الصعبة (الدولار).

وتغنت البدري خلال الحفل الذي حصلته فيه على النقطة الدولارية بأغنية جديدة تقول في إحدى مقاطعها (جاي من ليبيا الحديد مضمون ما بدور دفره).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب ما تابعت حررة موقع النيلين سخر من أغنية الفنانة منال البدري الجديدة, حيث كتب أحدهم (منال البدري أغنياتها كلها عربات ليه؟) ليرد عليه آخر (الفنانة دي شكلها مفطومة بزيت فرملة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين