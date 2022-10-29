شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة توتة عذاب وأحد معجبيها يثيران ضجة غير مسبوقة داخل الحرم وأثناء أدائهما العمرة





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصفحات التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي وبسخرية كبيرة مقطع فيديو أثار ضجة اسفيرية كبيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن أبطال الفيديو الفنانة السودانية المعروفة توتة عذاب وأحد معجبيها الذي قام بتصوير مقطع قصير معها.

ووفقاً لتفاصيل الفيديو فقد التقت المطربة مع الشاب داخل الحرم أثناء أدائهما للعمرة, حيث قام الشاب المعجب بالفنانة بتصوير المقطع معها وهو بملابس الاحرام.

وخاطب الشاب الفنانة قائلاً (نورتينا) وهي الكلمة التي تسببت لهما في سخرية واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا في تعليقاتهم أن بيت الله ليس ملك لأحد حتى تقول لها “نورتينا”.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين