شاهد بالفيديو.. شاعر سوداني شاب يدهش العرب وكالات الأنباء العالمية بقصيدة يتحدث فيها عن الأكلات في كل الدول العربية





وثقت قناة الجزيرة لقصيدة شاعر سوداني شاب أبدع وأجاد من خلالها بوصفه لكل الأكلات العربية الموجودة في كل الدول العربية من أقصى الشرق العربي في الخليج إلى أقصى الغرب العربي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن قصيدة الشاب السوداني أمجد النور والتي أطلق عليها أسم (مائدة الوطن العربي).

الشاعر السوداني أمجد المقيم بالعاصمة البريطانية لندن كتب هذه القصيدة منذ عيد الفطر الماذي بعد أن أصابه الحنين والاشتياق لأكل أمه.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد أكد الشاعر الشاب السوداني الشاب خلال استضافة بقناة الجزيرة للحديث عن قصيدة أنه قصد توصيل رسالة عبر قصيدته وهي أن ما تفسده السياسة قد يصلحه الطعام.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين