ليفاندوفسكي: برشلونة سيكون الأفضل مرة أخرى بشرط وحيد





أكد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أن برشلونة رهن “عملية إعادة إعمار تحتاج إلى وقت”، مبديا اقتناعه بأنه “بالتحلي بالصبر” سيكون النادي الكتالوني “الأفضل مرة أخرى”.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا فانجوارديا) الإسبانية، قال اللاعب البولندي إن التعثر أمام بايرن ميونخ وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا سيساهم في “نمو” فريق يضم “العديد من الشباب الذين يحتاجون إلى اكتساب الخبرة وتعلم كيفية العثور على طريقة للفوز بهذه الأنواع من المباريات”.

وتابع: “بالطبع، لست مسرورا. كان يجب أن يكون برشلونة في ثمن النهائي (بدوري أبطال أوروبا)، لكن قبل مجيئي إلى برشلونة كنت أدرك بالفعل أن الموسم الأول يمكن أن يكون أصعب مما ينبغي أن يكون بالتأكيد. نحن رهن عملية إعادة بناء تحتاج إلى وقت وعلينا التحلي بمزيد من الصبر “.

وأشار متصدر هدافي الليجا، برصيد 13 هدفا في 12 مباراة، إلى أن الإصابات في صفوف دفاع البارسا بعد فترة التوقف الدولية الأخيرة أدت إلى افتقاد البلوجرانا إلى “الاستقرار” الذي أظهره في الجزء الأول من الموسم.

وبين: “لقد كانت لحظات عصيبة لأننا اضطررنا للعب عدة مباريات بدون خمسة أو ستة لاعبين. كانت الغيابات في خط الدفاع مهمة على وجه الخصوص، وقد جعلنا هذا الأمر نفقد ذلك الاستقرار. كنا نتطور كفريق وتوقفنا فجأة”.

وفي هذه الصدد، شدد على أن الهزائم في ميونخ أو ميلان أظهرت أنه “في كرة القدم في بعض الأحيان عليك أن تعرف كيف تفوز وليس كيف تلعب من أجل الفوز”.

وأضاف ليفاندوفسكي “مع كل ما عانى منه برشلونة في السنوات الأخيرة، لا يمكنك توقع تغير كل شيء في غضون شهر. إنه يحتاج إلى وقت وسيتحسن بالتأكيد ، وسيكون الأفضل مرة أخرى”.

وعلى أي حال، لا يشعر لاعب بايرن ميونيخ السابق بالندم لانضمامه لبرشلونة، حيث “كان من السهل جدا” التأقلم على ملعب كامب نو- على حد قوله- وحيث شعر “بشيء سحري” منذ أول يوم وطأت قدمه عشبه.

وأكد اللاعب البولندي المخضرم “إنني في النادي الذي أريده وعندما تشعر بالراحة والسعادة يكون كل شيء أسهل”، مضيفا أنه “يعيش أشياء جديدة كلاعب وكإنسان” في برشلونة.

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