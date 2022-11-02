فولكر: الهجوم على مكتب نقابة المحامين إشارة مرسلة ضد الجهود الجارية للتوصل إلى إجماع مقبول بين القوى السياسية والعسكريين





أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس يونيتامس، فولكر بيرتس، الهجوم على مكتب نقابة المحامين السودانيين.

وأعرب فولكر، عن قلقه العميق من الهجوم الذي وقع بالأمس على مكتب نقابة المحامين السودانيين في الخرطوم. وقال: “إنني أدين بشدة الهجوم وأي عمل من أعمال العنف لتسوية الخلافات السياسية أو القانونية. لعبت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، غض النظر عن وضعها القانوني، دورًا مهمًا في الدعوة إلى خطاب شامل في سياق العملية السياسية الحالية”.

وأضاف: “إن الهجوم على مكتب نقابة المحامين السودانيين هو إشارة واضحة مرسلة ضد الجهود الجارية للتوصل إلى إجماع مقبول بين القوى السياسية والعسكريين نحو انتقال ديمقراطي حقيقي في السودان”.

وفي وقت سابق من هذا العام، بادرت نقابة المحامين السودانيين للعمل على مسودة إطار دستوري تم اعتمادها من قبل العديد من الجهات الفاعلة السودانية، وكان بمثابة أساس للمشاورات بين جميع أصحاب المصلحة.

وأوضح بيرتس انّ يونيتامس ستواصل تيسير جميع المبادرات التي يقودها السودانيون والتي تدعم الانتقال السلمي. وأضاف أنه مع تدهور الوضع الأمني والإنساني يومًا بعد يوم في جميع أنحاء البلاد، أصبح التوصل إلى حل مقبول على نطاق واسع أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لصالح جميع السودانيين.

صحيفة السوداني