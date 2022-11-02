السفير نور الدين ساتي خلفاً للبرهان





قال مصدر رفيع إن قائمة مرشحي رئاسة مجلس السيادة المصغر المقترح بحسب مسودة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، يتصدرها السفير الدكتور والخبير الأممي نور الدين ساتي السفير السابق للسودان بالولايات الأمريكية. واعتبر المصدر حظوظ ساتي في المنصب تعد الأقوى بين المرشحين لخلافة البرهان، في حال اكتملت العملية السياسية الجارية. وأضاف بأن ساتي من التكنوقراط ويتمتع بعلاقات دولية جيدة.

وكانت مسودة المحامين قد اقترحت مجلس سيادة مصغر يتكون من ثلاثة أشخاص على رأسهم شخصية مدنية.

السفير ساتي غادر الخارجية منذ ١٩٩٦ بعد أن كان سفيراً بباريس والتحق بمنظمة اليونيسكو في نفس العام، وعمل مديراً لمكاتب المنظمة بالصومال وجيبوتي وتنزانيا وإثيوبيا ومشرفاً على مكتبيها في كنشاسا وكيقالي، ومديراً إقليمياً للمنظمة في منطقتي القرن الأفريقي والبحيرات الأفريقية، وممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة ببوروندي.

صحيفة الحراك السياسي