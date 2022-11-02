البرهان يخاطب القمة العربية ويدعو لتجاوز التحديات الإقليمية والدولية





أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان خلال خطابه أمام القمة العربية في الدورة الحادية والثلاثون التي تستضيفها الجزائر، ان المتغيرات الدولية والتقلبات المناخية وغيرها من الأزمات وفي مقدمتها أزمة الغذاء العالمي تتطلب من القادة العرب التخطيط العلمي وفق منهج العمل المشترك يراعي ضرورات مصلحة الأمة لتجاوز هذه الازمات.

وجدد سيادته إلتزام السودان بمبادرة الأمن الغذائي العربي وان السودان مفتوح للحكومات وقطاع الأعمال العربي ونأمل ان تتبنى هذه القمة قرارات تحث منظمات الجامعة العربية والدول والحكومات لدعم مشروع الإكتفاء الذاتي للأمة العربية من الحبوب والغذاء.

ودعا رئيس مجلس السيادة القادة الي دعمهم لترسيخ دعائم السلام والإستقرار والتنمية في السودان في هذه المرحله الاانتقالية الإستثنائية لإنجاز مهام الفترة الإنتقالية مؤكداً الإلتزام الكامل بتوفير المناخ الملائم للحوار الوطني ودعم المبادرات المطروحة من القوى السياسية والمجتمعية وتشجيع الجهود التي تبذلها الالية الثلاثية لتسهيل الحوار بين الأطراف للتوصل إلى إتفاق يمهد لتشكيل حكومة كفاءات مدنية تدير ماتبقى من الفترة الإنتقالية وصَولاً الي إنتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الإنتقالية.

وحول إتفاقية جوبا لسلام السودان قال إنها اسهمت في إستقرار وتحقيق الأمن في أجزاء واسعة من البلاد وان الإرادة الصادقة متوفرة لدى الحكومة وأطراف السلام لتحقيق رغم التحديات الكبيرة التي تواجه عملية تنفيذ هذة الاتفاقية.

وعدد سيادته الدور الايجابي للسودان في دعم السلام والإستقرار في الوطن العربي من خلال دوره الإقليمي خلال ترؤسه الحالي لمنظمة الايقاد وفي دعم الاستقرار في جمهورية جنوب السودان َجمهورية الصومال الي جانب مكافحة الارهاب والجرائم العابرة والاتجار بالبشر في منطقة الساحل والصحراء والبحر الأحمر.

وناشد رئيس مجلس السيادة الأطراف الليبية للحوار من أجل التوصل الي قاعدة دستورية تعيد الأوضاع لطبيعتها كما دعا الأطراف في اليمن لإستئناف الحوار من أجل تسوية سياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعلن رئيس مجلس السيادة موقف السودان الثابت والمبدئي إزاء القضية الفلسطينية وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وهنأ سيادته الرئيس الجزائري وشعبه بمناسبة ذكرى أول نوفمبر الخاص بالثورة الجزائرية المجيدة.

وكالة سونا