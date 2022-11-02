مستشار حمدوك السابق يعلق حول احداث دار المحامين





قال امجد فريد المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك أن الهجوم الذي حدث في دار المحامين هو عنف انقلابي آخر واوضح في حديثه ل ( الصيحة ) ان قرار المحكمه باعادة نقابات عهد المؤتمر الوطني لا يساوي الحبر الذي كتب به لأنه يتحدث عن إلغاء قرار لجنه تفكيك التمكين واعاده اللجان القديمة ويتجاهل قرار مسجل تنظيمات العمل رقم ٣٠ / ٩ بتاريخ ١٩ ٢٠ قبل تكوين لجنه التمكين اصلا بانتهاء دوره هذه اللجان وتحويلها الي لجان تيسيرية لعقد الانتخابات في ٣ أشهر وهو مالم يحدث واضاف ان ما يحدث في الشأن النقابي وهو انعكاس آخر للتسيس المتزايد للنظام العدلي والقضاء منذ انقلاب ٢٥ أكتوبر.

صحيفة الصيحة