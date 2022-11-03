بعد تفاقم الأوضاع .. اجتماع عاجل بشأن أزمة نقابة المحامين اليوم





كشفت الحرية والتغيير -الكتلة الديموقراطية- عن اجتماع عاجل اليوم الخميس، لمناقشة أزمة نقابة المحامين.

وأكد مبارك أردول، القيادي بالحرية والتغيير، الكتلة الديمقراطية، أن الاجتماع سيكون أكثر تفصيلاً خلال اليوم من المحامين والقانونيين بالحرية والتغيير بالكتلة.

وقال: “أن ما حدث في دار المحامين شيء مؤسف، وأضاف “نحن مع سلطة القانون وضد العنف من الطرفين، علينا التأسيس للنظام الديموقراطي ولا يجب جر البلاد إلى العنف”

ودعا أردول في تدوينة بصفحته في الفيسبوك، الطرفين إلى ضبط النفس وعدم التصعيد وكذلك الابتعاد عن تسييس النقابات.

صحيفة اليوم التالي