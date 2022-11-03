جلوس الناجحين فقط في المرحلة الابتدائية لامتحانات المتوسطة في العام ٢٠٢٦م





أكدت إدارة التعليم بولاية الخرطوم السماح للناجحين فقط في امتحانات مرحلة الأساس للعام الحالي، السماح لهم بالجلوس لامتحانات المتوسطة في العام 2026.

وأكدت وزارة التربية انتقال كل تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي الناجحين والراسبين ليتم استثناؤهم جميعاً للجلوس لامتحانات المرحلة المتوسطة بالتتابع على أن يكون الجلوس لامتحانات المرحلة المتوسطة في العام ٢٠٢٦م للتلاميذ والتلميذات الناجحين فقط في المرحلة الابتدائية لتمثل هذه الدفعة الانطلاقة الحقيقية للمرحلة المتوسطة.

وشدّد اجتماع بالوزارة أمس على المجالس التربوية التي انتهت فترتها أن تعقد جمعياتها العمومية لاختيار مجالس تربوية جديدة بجميع المدارس وفق اللائحة المعمول بها على أن يتم فتح حساب خاص بالمجلس التربوي تتم مراجعته من مراجع قانوني، مطالبين من هذه المجالس التربوية التعامل الطيب والتعاون المثمر مع إدارات المدارس بما يفضي إلى تهيئة الأجواء المثلى للارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية وتحقيق النجاحات المطلوبة لأبنائهم وبناتهم بعد أن لاحظوا تجاوزات غير مرغوبة من بعض المجالس التربوية في تعاملها مع إدارات المدارس.

الخرطوم: بكري محمود

صحيفة اليوم التالي