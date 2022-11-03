ليبيا تبدي رغبتها لاستئناف عمليات صادر اللحوم السودانية





أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بدولة ليبيا رغبة الجانب الليبي واستعداده لإعادة استئناف عمليات الاستيراد للحوم والمواشي من السودان للأسواق الليبية وإزالة كافة المعوقات والمشاكل الفنية واللوجستية التي ظلت تواجه الصادر السوداني منها إلى دولة ليبيا.

وكشف محمد أحمد الزين رئيس وفد الجانب السوداني بغرفة التجارة السودانية الليبية المشتركة الزائر لدولة ليبيا في تصريح لـ(سونا) عقب اجتماع مشترك للوفد مع الوكيل للزراعة بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بطرابلس محمد تركي، عن الاتفاق خلال الاجتماع على تكوين لجنة فنية مشتركة بين البلدين تضم الوزارات المعنية بالسودان ودولة ليبيا والغرفة السودانية الليبية المشتركة والجهات الفنية ذات الصلة للعمل على إزالة المعوقات والمشاكل الحالية الماثلة أمام انسياب صادرات اللحوم والمواشي السودانية إلى دولة ليبيا، والاتفاق على الإجراءات والشروط والضوابط المطلوبة لتسهيل عملية استئناف انسيابها للأسواق الليبية.

وأشار محمد أحمد الزين الى أن الاجتماع والذي انعقد بحضور وكيل الثروة الحيوانية بالوزارة تاج الدين محمد همت ووكيل مكتب التعاون الدولي بالوزارة حنان إبراهيم ورئيس الجانب الليبي بغرفة التجارة السودانية الليبية صالح أبو خريس أمن على أهمية العمل المشترك لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري وضرورة العمل على تفعيل نشاط النقل البري والبحري والجوي وفق اتفاقيات ثنائية بين البلدين.

وأكد أن الزيارة اوضحت توفر الإرادة للقيادة السياسية بدولة ليبيا لتجاوز العقبات للارتقاء بالعلاقات التجارية وتحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين.

صحيفة اليوم التالي