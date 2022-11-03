لجعل التطبيع رسمياً.. السودان يشارك في مبادرة (الشعوب السبعة)





كشفت صحيفة جيوش إنسايدر الإسرائيلية عن مشاركة السودان في مبادرة إن سيفن (الشعوب السبع) الهادفة لإطفاء الطابع الرسمي وتعزيز التطبيع بين إسراىيل والدول العربية المطبعة معها إضافة إلى دول اتفاقية إبراهام. وقالت الصحيفة إن المبادرة وبوصفها منصة مؤتمرات شرق أوسطية عالية المستوى تهدف لربط الإسرائيليين، بست دول عربية لتعزيز التطبيع.

وأضافت: تهدف مبادرة N7 الجديدة” إلى بدء التعاون بين إسرائيل ومصر والأردن والمغرب والبحرين والسودان والإمارات العربية المتحدة.

مشيرة الى أنه وبعد مرور أكثر من عامين على توقيع اتفاقات إبراهام ازدهر التعاون بين إسرائيل وشركائها العرب الجدد. وأن المبادرة تنظم سلسلة جديدة من المؤتمرات رفيعة المستوى التي ستضم المسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية وقادة القطاع الخاص في سبعة دول تشمل إسرائيل والدول العربية التي لديها علاقات تطبيع بها لإضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون ووضع الأساس للشراكات الإقليمية المتطورة.

ووفقاً للصحيفة فإن المؤتمرات ستكون بمثابة حجر الزاوية في مبادرة الشعوب السبع الموسعة حديثاً، وهو برنامج إقليمي يعتزم تعزيز التعاون بين إسرائيل ومصر، الأردن، المغرب، البحرين والسودان والإمارات العربية المتحدة. سيتم إطلاقها رسمياً عندما يقدم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرزوغ خطاباً حول رؤيته للتطبيع الإسرائيلي العربي في مجلس الأطلسي بواشنطن الذي يدير المبادرة بالتعاون مع موسسة تالبينز.

ولفتت الصحيفة الى أن المبادرة ستكون أشمل وأهم من قمة النقب التي غاب عنها كل من الأردن والسودان مشيرة إلى أن السودان سيشارك بوفد ممثل من الحكومة المدنية.

وأشارت الصحيفة الى أن مؤتمر المبادرة الأول سيعقد في الرباط في الفترة من 5_7 ديسمبر المقبل وسيركز على التعليم والتعايش، بينما يعقد المؤتمر الثاني في الإمارات أوائل العام 2023 للتركيز على المياه والزراعة والأمن الغذائي فضلاً عن مؤتمر ثالث في ذات الفترة لتطوير منطقة تجارة حرة إقليمي دون الكشف عن مقره.

ترجمة: إنصاف العوض

صحيفة اليوم التالي