المحكمة العليا تبطل قرارات لجنة إزالة التمكين ضد شـركة (ساس) لخدمات وتشغيل المطارات





اصدرت المحكمـة القوميـة العليا، قراراً ببطلان القرار الصادر من لجنة إزالـة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، بإلغاء عقـود شـركة (ساس) لخدمات وتشغيل المطارات، وبطلان كل الإجراءات المترتبة عليه، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور هذا القرار.

وقالت المحكمة: ” على الوزراء والولاة ورؤساء الأجهزة المُختصة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مُقتضاه وعلى الجهة المناط بها التنفيذ أن تبادر بتنفيذه وعلى السلطات المختصة أن تعين على تنفيذه”.

صحيفة السوداني