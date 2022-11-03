رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير الدفاع الصومالي





أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن، حرص السودان على الدفع بالعلاقات الثنائية مع الصومال لآفاق أرحب، معرباً عن أمله في إستباب الأمن والإستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في الصومال. وأمن لدى لقائه بمكتبه اليوم السيد عبد القادر محمد نور وزير الدفاع الصومالي، بحضور وزير الدفاع السوداني الفريق الركن يس إبراهيم، أمن على ضرورة توحيد الجهود والرؤى والعمل الجاد للوصول لرؤية موحدة لحل القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب وجرائم الحدودية. من جانبه أوضح وزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم، أن اللقاء تناول بالتفصيل الخطط والبرامج المقترحة للتدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية والعسكرية بين البلدين، وتقديم الدعم الفني واللوجستي بما يخدم مصالح وتطلعات شعبي البلدين.

وكالة سونا