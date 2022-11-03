قطر الخيرية تُدشّن قافلة ثانية من المساعدات الغذائية للنازحين بالنيل الأزرق بالتعاون مع Save the Children





دشٌنت قطر الخيرية بالسودان بالتعاون مع منظمة رعاية الطفولة (Save the Children) قافلة جديدة من المساعدات الغذائية لإغاثة النازحين جراء الأحداث الآخيرة في إقليم النيل الأزرق ليصل حجم المساعدات الغذائية التي قدّمتها قطر الخيرية للمتأثرين بالأحداث (214) طناً من المواد الغذائية.

وأشادت الحكومة السودانية بالاستجابات المتواصلة لقطر الخيرية لمساعدة النازحين وتقديم المساعدات الغذائية الضرورية لهم. وأعرب السيد أحمد آدم بخيت وزير التنمية الإجتماعية لدى تدشين القافلة المتجهة لمعالجة الإفرازات الإنسانية لأحداث النيل الأزرق بمقر قطر الخيرية بالخرطوم اليوم، عن تقديره للجهود الإنسانية لدولة قطر، ولقطر الخيرية، وقال: (نشكر قطر أميراً وحكومة وشعباً، وقطر الخيرية لمجهوداتهم المتتالية لنجدة أهلهم في السودان). وأضاف أن قطر ظلت على مر السنين تقف في الصف الأول إلى جانب الشعب السوداني في معالجة كل النزاعات والكوارث ونشكر لهم هذا الصنيع. وأشار إلى أن اهتمامهم بالتحضير لكأس العالم لم يصرفهم عن الحضور في معالجة الكوارث والأزمات في السودان لما يتحلون به من شيم الكرم والمروءة.

من جانبه، أعرب د. نجم الدين موسى مفوض العون الإنساني عن تقديره للمساعدات القطرية لمعالجة الأوضاع الإنسانية الحرجة في النيل الأزرق، وأثنى على جهود قطر الخيرية ومنظمة رعاية الطفولة لوقفتهم الكبيرة في معالجة الأزمات الإنسانية بالبلاد. وناشد المنظمات العربية والإسلامية التي وقفت مع السودان في أوقات السيول والفيضانات بالتدخل للتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية بولايات النيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان، وقال إن هناك أوضاعاً حرجة في ثلاث ولايات لها علاقة بصراعات محلية أفرزت واقعاً إنسانياً معقداً.

إلى ذلك، أوضح المهندس عمر عبد العزيز، مدير مكتب قطر الخيرية بالإنابة في السودان أن قطر الخيرية ظلت حاضرة بقوة للتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية التي يمر بها السودان، مشيراً إلى المساعدات الغذائية والإيوائية الكبيرة التي قدمتها قطر الخيرية لاغاثة المتضررين من السيول والفيضانات هذا العام. وقال إن التدخل الإغاثي الذي تم تدشينه اليوم بالتعاون مع (Save the Children) للمتأثرين من أحداث النيل الأزرق، ليس الأول من نوعه، فقد سبقه تدخل في يوليو الماضي مع بداية الأحداث بـ(138) طناً من المواد الغذائية الضرورية بينما تم تقديم مساعدات غذائية اليوم بواقع (76) طناً للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة حيث يصل إجمالي المستفيدين لـ(28.000) مستفيد. وأشار إلى أن قطر الخيرية ستواصل سلسلة تدخلاتها الإنسانية في عدد من مناطق الهشاشة خلال المرحلة القادمة.

صحيفة الصيحة