الجيش: نقوم بفرض هيبة الدولة ومحاصرة الصراعات بالنيل الأزرق





أكد نائب رئيس هيئة الاركان عمليات الفريق مهندس ركن خالد عابدين الشامى أن الإجراءات التى قامت بها القوات المسلحة باقليم النيل الأزرق بهدف فرض هيبة الدولة والسيطرة الكاملة على الوضع الأمني بالإقليم ومحاصرة الصراعات والتفلتات التى شهدها الإقليم مؤخرا.

وقال الشامى في مقابلة مع إذاعة الدمازين بقيادة الفرقة الرابعة مشاة إن القوات المسلحة وضعت كافة إمكانياتها تحت تصرف الفرقة الرابعة مشاة لوضع حد لتمدد الصراعات يمهد الطريق للمصالحات بين مكونات الإقليم المختلفة وتمكين الأجهزة الرسمية بالدولة للقيام بمهامها على الوجه الأكمل، مشيرا فى هذا الصدد إلى دور القوات المسلحة فى تقديم الدعم والسند للنازحين بالمعسكرات وتامين القوافل واسناد لجان الطوارئ ومساعدة الجرحى والمصابين في تلقي العلاج بمستشفيات القوات النظامية بالخرطوم، وتقدم بالشكر والتقدير لرئيس هيئة الأركان لدوره الكبير فى إخلاء الجرحى والمصابين إلى العاصمة الخرطوم.

وأوضح أن القوات المسلحة قامت بتأمين كل المؤسسات الحيوية بالدولة لتقديم خدماتها للمواطنين، ووجه الفريق الشامى رسائل لجماهير الإقليم للتوحد ونبذ خطاب الكراهية والعصبيات والتوجه بسواعد الشباب لبناء الإقليم والمشاركة الفاعلة فى مشروعات التنمية والعمل على نشر ثقافة السلام واعلاء قيمة العفو والتصالح المجتمعى والتعايش السلمى واستشراف المستقبل، داعيا حكومة الإقليم لوضع البرامج التي توحد شباب الاقليم في الجمعيات الانتاجية.

وجدّد الفريق الشامى التزام القوات المسلحة بحماية الارض والمواطنين وعدم التهاون في التعامل مع التفلتات والوقوف مع الحق والعدل ومحاصرة الظواهر السالبة.

صحيفة الصيحة