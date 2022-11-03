الترويكا: الاعتداء على دار المحامين كان يهدف إلى تعطيل الجهود المبذولة لتعزيز حوار شامل





السفراء قالوا إن أي اعتداء على حرية التعبير والتجمع غير مقبول

أدان سفراء سفراء النرويج و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة “الترويكا” الهجوم على مقر نقابة المحامين السودانيين في الخرطوم.

ودعا السفراء في بيان الحكومة إلى تهيئة الظروف المواتية لحوار سياسي شامل مضيفين أن اللجوء إلى العنف لتسوية الخلافات القانونية أو السياسية أمر غير مقبول.

وتابعوا “وفي هذه الحالة يبدو أنه كان يهدف إلى تعطيل الجهود المبذولة لتعزيز حوار شامل للمساعدة في التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة جديدة بقيادة مدنية”.

وأضافوا “تقف الترويكا ضد أولئك الذين يرفضون قبول مطالب الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة والذين يحبطون التقدم نحو اتفاق سياسي وحكومة بقيادة مدنية”.

باج نيوز