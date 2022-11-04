



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 4 نوفمبر 2022م

الانتباهة:

هيئة الاتهام:”المعزول” امتنع عن حضور جلسات محاكمته.

تحالف جديد يجيز تعديلات على الوثيقة الدستورية تمنحه سلطات واسعة في الحكم.

3.5 مليارات دولار حجم العجز في الميزان التجاري خلال 9 أشهر.

الاتحادي الأصل: تأخير الانتخابات أمر مرفوض وخيانة للشهداء.

مقاومة الخرطوم تعلن جدول مواكب نوفمبر

السوداني:

حجز ملف خط هيثرو والمحكمة تحدّد 30 نوفمبر للنطف بالحكم.

الترويكا: هجوم نقابة المحامين يهدف إلى تعطيل اتّفاق بشأن الحكومة الجديدة.

جعفر الميرغني: إمّا أنّ ننخدع بظهير مدني للمليشيات أو نطلب عودة الجيش للثكنات عبر الانتخابات.

اتفاق لتجارة الحدود بين ولاية البحر الأحمر ومصر

وكالة السودان للأنباء “سونا”:

رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير الدفاع الصومالي

الرئيس الصومالي يتوقف بمطار الخرطوم

توقيع برتوكل تعاون مشترك بين وزارتي الدفاع السودانية والصومالية

وزير الخارجية يستقبل سفير مصر بمناسبة إنتهاء فترة عمله بالبلاد

وزير التجارة الجزائري و60 شركة جزائرية يشاركون في معرض الخرطوم

لدى لقائه بمجموعه كاديكس المغربية.وزير المعادن يرحب بالاستثمارات المغربية

والى شمال دارفور يدعو لعدم شخصنة وتسيس الخدمة المدنية

حكومة السودان تهنئ الشعب الإثيوبى الشقيق بتوقيع إتفاق وقف العدائيات

غرفة التجارة السودانية الليبية تبحث آليات تنفيذ ماتم الإتفاق عليه

فرنسا أكبر المشترين للصمغ العربي السوداني

التجارة والتموين: تستعد لتنشيط تجارة الحدود عبر معبر أوسيف لمصر

بمساحة 120ألف فدان بدء العمليات الزراعية للقمح بالنيل الأبيض