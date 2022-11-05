الكشف عن تعرض مئات السودانيات للخداع





أقرت وزيرة العمل، سعاد الطيب، بوجود (325) حالات غش لنساء سودانيات تم خداعهن بالعمل كممرضات، إلا أنه عند وصولهن للدولة المعنية، تفاجأن بأنهن سيعملن عاملات بالمنازل، بعد أخذ هواتفهن، وأكدت على إعادتهن لاحقاً، وشددت على ضرورة عمل ملحق عمالي لحماية السودانيين بالخارج.

وكشفت سعاد في منبر إعلامي عن إلغاء المادة (14) من قانون العمل، في عهد حكومة رئيس مجلس الوزراء التي تشكل حماية للسودانيين بالخارج، بحجة أنها تتعارض مع حقوق الإنسان.

وانتقدت سعاد إلغاء المادة، لأنها تعني باستيفاء التأشيرة بغرض العمل للخارج والتي تؤكد على أخذ الإذن من وزارة العمل، لحماية العامل السوداني من قبل الوزارة وفقاً لاتفاقيات دولية.

صحيفة الصيحة