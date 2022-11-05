عبر أنبوب “الجيلي-مدني” .. وصول المواد البترولية لولاية الجزيرة لأول مرة





وصلت لأول مرة المنتجات البترولية عبر خط الأنابيب لمدينة ود مدني بولاية الجزيرة لمحطة الاستلام بودمدني-المستودع الاستراتيجي لتخزين المنتجات البترولية-ولاية الجزيرة”.

وقال مدير المشروع، المهندس مصعب حسن الطالب، إن التنفيذ تم بجهود أيادي سودانية خالصة من العاملين بالشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول SPPC.

وأضاف: إن المشروع يهدف إلى توسيع شبكة توزيع المنتجات البترولية للولايات لتقليل تكلفة النقل، بجانب تجنب حدوث فجوات في المواد البترولية.

ويبلغ طول الخط الناقل “217” كيلو متر من مصفاة الجيلي إلى مدينة ودمدني.

صحيفة اليوم التالي