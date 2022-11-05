شبهة ضلوع مسؤولين في عمل شركات تعدين وهمية والحكومة تتقصى





كشف وزير البيئة بولاية نهر النيل، خالد محي الدين، عن وجود شركات وصفها بـ “الوهمية” تعمل في مجال التعدين بالولاية، وقال خالد في حوار مع (الحراك): توجد شركات تعمل بمناطق التعدين بطريقة غير صحيحة وبدون أن تكمل إجراءاتها القانونية مع الجهات المنوط به تنظيم عملية التعدين، وأضاف لم أستبعد بأن هنالك مسؤولين وراء تلك الشركات، وتابع: ليست لدي معلومات مؤكدة بأن تلك الشركات يقف خلفها مسؤولون، وتابع شرعنا في التحقيق لمعرفة من الذين يقفون وراء تلك الشركات.

وفي ذات السياق أعلن خالد عن إيقاف (18) شركة للتعدين عن العمل بالولاية، عازياً ذلك بسبب استمرار التصعيد من قبل الأهالي الذين تقع تلك الشركات في حدودهم الجغرافية، احتجاجاً على تفاقم آثار التعدين وزحف الشركات نحو القراى السكانية، وكشف عن تكوين أتيام ستعمل بصورة دورية على مراقبة عمل الشركات وتشديد الرقابة على شركات التعدين، والتأكد من عدم وجود أضرار على البيئة ناتجة من عمليات التعدين المنظم أو العشوائي، حفاظاً على سلامة مواطني الولاية – بحسب قوله.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي