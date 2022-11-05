الجيش: ضبط (7) آلاف قطعة سلاح بكسلا





كشف قائد الفرقة (11) مشاه اللواء ركن حسن أبو زيد، عن ضبط (7) آلاف قطعة سلاح و(13) ألف قندول حشيش ومخدر شاشمندي، بالإضافة إلى مواد ضارة وسلع تموينية.

وقال اللواء أبو زيد خلال اجتماع اللجنة الفنية لجمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة بولاية كسلا بقيادة الفرقة (11) مشاه برئاسة الوالي المكلف، إن قيمة المضبوطات تقدر بنحو (6) مليارات جنيه.

وأشار إلى أنه تم وضع خطط متكاملة لإكمال العمل في الفترة القادمة مبني على الإجراءات المنعية وتهدف إلى تعريف المواطن بحجم الأضرار التي تحدث من وجود الأسلحة في الأيادي غير الآمنة.

واضاف أبو زيد أن العربات غير المقنّنة ليست بالكثيرة إلا أن وجودها يشكّل إزعاجاً للقوات النظامية.

صحيفة الصيحة