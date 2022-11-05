غرفة البصات توضّح أسباب مجانية السفر لخط شندي ـ الخرطوم





3 شركات نقل عام لم تتفق بعد.

كشفت الغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية في السودان، أسباب مجانية السفر لخطّ الخرطوم شندي.

وقال رئيس الغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية أحمد الطريفي، بحسب وكالة الحدث، السبت، إنّ سبب مجانية السفر لخطّ شندي الخرطوم هو عدم اتّفاق أصحاب ثلاث شركات نقل على نظام المداورة الأهلي بينهم وتنافسهم في مجانيته.

وأعلن الطريفي عن تطبيق نظام المداورة الرسمي خلال أيامٍ لحسم الجدل بين الشركات.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الغرفة القومية للبصات السفرية في السودان، عن تدشين برنامج المداورة للبصات السفرية.

باج نيوز