الأصل: الميرغني سيقدم (40) مقترحاً لتعديل مسودة الدستور





أكد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أحمد الطيب المكابرابي أن حزبه يعمل على تطوير وثيقة الدستور والبناء عليها، باعتبار أنها أقرب البوابات للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

وكشف المكابرابي لـ(اليوم التالي) أن نائب رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني من المُقرر أن يقدم (٤٠) تعديلاً على وثيقة المسودة المقترحة حتى تسع الجميع وتشمل كل القضايا السودانية، وقال إن حزبه سيعلن هذه التعديلات بصيغتها النهائية في مؤتمر صحفي.

وحول موضوع المساءلة والإفلات من العقاب قال: “إذا كنا نتحدث عن المسائل القضائية فلا أحد يستطيع تحصين فرد منها، أما إذا كنا نتحدث عن الإدانات السياسية، فهناك مزايدات سياسية وصراع غرماء لا بد من إغلاق بابه”.

ودعا المسهلين بالآلية الثلاثية إلى مد حبال الصبر والتواصل مع كافة القوى السياسية حتى الحركات المسلحة.

الخرطوم: فاطمة مبارك

صحيفة اليوم التالي