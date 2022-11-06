سياسية
رسمياً .. تحديد مواعيد عودة الميرغني للبلاد
كشفت هيئة الختمية، عن موعد عودة مرشد الطريقة الختمية، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني إلى البلاد بعد غياب امتد لحوالي عقد من الزمان.
و أكد اجتماع للختمية انعقد بجنينة السيد علي بالخرطوم ، أن مولانا محمد عثمان الميرغني من المرتقب أن يصل البلاد يوم الاثنين 14 نوفمبر الجاري.
وقال إعلام الختمية “رسمياً نعلن عودة السيد محمد عثمان الميرغني يوم الاثنين 14/ 11/ 2022م” و أوح البيان أن هذا اليوم يصادف الذكرى (33) لإتفاقية الميرغني- قرنق.
وأكد البيان أنه سيكون في استقبال الميرغني قيادات الحزب الاتحادي الأصل وجماهيره وشباب الطريقة الختمية والطرق الصوفية وجموع الشعب السوداني.
باج نيوز