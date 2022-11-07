وزير الداخلية يقف على استعداد وجاهزية الشرطة





وقف الفريق أول شرطة(حقوقي) عنان حامد محمد عمر، المدير العام لقوات الشرطة، وزير الداخلية المكلف اليوم علي أداء قوات الشرطة خلال تشريفه اليوم الطابور الشهري

ووجه المدير العام لقوات الشرطة بضرورة الاهتمام بالعمل من خلال إنفاذ الخطط الموضوعة بالسرعة المطلوبة بجانب الالتزام بالمظهر العام ليكون مثالاً يحتذى به في الانضباط والمسؤلية، مبيناً أن القيام بالواجبات والمتطلبات يحتاج إلى الدقة وسرعة التعامل واليقظة والجاهزية، داعياً إلى العمل بروح الفريق الواحد

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن المدير العام لقوات الشرطة، وخلال الطابور الشهري وقف علي جاهزية منسوبي الشرطة في أداء واجباتهم وعكس مايلزم من توجيهات رئاسية.

صحيفة اليوم التالي