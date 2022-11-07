أمين عمر: لن ينجح أي انقلاب إسلامي أو شيوعي أو عنصري





قال القيادي بالحركة الإسلامية، د. أمين حسن عمر، إن البعض لا يزال يستخدم فزاعة الانقلاب في السودان لتحقيق مآرب أخرى .

وأكد أمين، في تدوينة على حسابه (بالفيسبوك)، أن السودان ليس مالي ولابوركينا فاسو، ولن ينجح انقلاب في السودان يقوده إسلاميون أو بعثيون أو شيوعيون أو عنصريون، إلا اذا كان الجيش كله وراءه لا يتخلف عنه أحد.

وأضاف :” وحتى في هذه الحالة لن ينجح الانقلاب إلا إذا سلم الحكم التنفيذي كله من بعد لحكومة مدنية بيدها غالب السلطات، وإلا إذا رضي به أو أيده السواد الأعظم من الناس”.

وتابع: “ولن ينجح كذلك انقلاب مدني تحت عنوان تسوية ثنائية مدعومة من الخارج، ولو أيدها الجيش كله، إلا إذا أيدها السواد الأعظم من الناس”.

وأدرف: “لمن لم يلاحظ جرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ عقود… ولم تعد الفزاعة تفزع أحداً”.

صحيفة السوداني