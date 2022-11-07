مداهمات للأمن واعتقالات جديدة في الخرطوم





يقول محامو الطوارئ” ندرك تمامًا أنّ هذا السلوك يتّسق مع نهج الانقلابين وسلوكهم الهمجي المجافي تماما للمهنية”.

أعلن محامو الطوارئ في السودان، عن أنّ الجهات الأمنية، نفذّت مداهمات لعددٍ من المنازل بأحياء الخرطوم المختلفة.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، الأثنين، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقال محامو الطوارئ، إنّ منطقة الحاج يوسف، شهدت مداهمات بعددٍ كبيرٍ من التاتشرات، وتمّ استخدام البمبان داخل المنازل وترويع الأطفال.

وأضافت” شهدت منطقة اللاكلة اعتقال ثائر واقتياده لجهة غير معلومة لدينا”.

وكشف محامو الطوارئ عن متابعة الإجراءات حتى خروج الثوار أحرار، كما ينبغي وإلى حين محاسبة المنتهكين وزوال دولة الظلم.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ متواصلة، رفضًا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز