الوطني “المحلول” يدعو القوى السياسية لتغليب مصلحة البلاد





دعا حزب المؤتمر الوطني “المحلول”، القوى السياسية لتغليب مصلحة البلاد والعباد، على التشبث بالسلطة، والابتعاد عن الأجندة الحزبية الضيقة، والانتقال إلى رحاب الوطن الكبير حتى ينعم المواطن بحياة كريمة لا سيما في ظل الضائقة الاقتصادية غير المسبوقة التي يعيشها المواطن التي جعلته غير قادر على مسايرة الحياة.

وقال الوطني المحلول في بيان، الأحد، إن المكتب القيادي للحزب قد انعقد بكامل هيئته السبت الماضي، لمناقشة تقراير الأداء والوضع السياسي الراهن في البلاد.

وأعرب عن قلقه من التدخلات الأجنبية في الشأن السياسي السوداني؛ مما أسهم في توسيع دائرة الأزمة السياسية وتعميق الخلاف .

واكد أنه لا سبيل لإخراج البلاد من أزمتها هذه سوى الانحياز لرأي الوفاق الوطني الشامل الذي يفضي بأن تقود ما تبقى من الفترة انتقالية حكومة كفاءات مستقلة وغير حزبية توصل الجميع للانتخابات.

صحيفة السوداني