وزير الداخلية الأسبق : البرهان لن يسلم السلطة لرجل مدني (تسليم مفتاح)





وصف نائب رئيس حزب العدالة بشارة جمعة أرو، تنحي البرهان بأنه عبارة عن بالونة اختبار، لافتاً إلى أن البرهان في ظل الظروف الحالية العصيبة التي تمر بها البلاد لن يتنحى ويترك الجمل بحمل يغرق، وجزم أرو لـ(الحراك) أن الحديث عن تنحي البرهان انصرافي و”منجور” من قبل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لأجل إرباك المشهد السياسي المضطرب أصلاً، وشدد بأن البرهان في حال أن قرر التنحي فإنه لن يسلم السلطة لرجل مدني “تسليم مفتاح” كما يعتقد البعض. وأضاف: نحن التقينا البرهان الأسبوع الماضي والرجل جأر بمر الشكوى، وقال لنا: “أي محل في البلد دي تهبشه بنكسر”، حيث لا تخفى عليه حاجة وهو بفكر إلى العبور بالبلاد من أزماتها ولكن “الزلنطية ديل عايزين”.

الخرطوم ـ أيمن المدو

صحيفة الحراك السياسي