(الدعم السريع) تضبط أسلحة بولاية سودانية





تمكنت قوات الدعم السريع قطاع غرب كردفان من ضبط “13” بندقية (كلاشنكوف) على متن موتر (تكتك) بمدخل مدينة ابوزبد، كما ضبطت القوات (1686) رأس من الحشيش على متن عربة (لاندكروزر) بمنطقة “برياش” بحوزة ثلاثة متهمين.

وأكد قائد قطاع الأبيض المقدم الصادق إبراهيم جزو ان قوات الدعم السريع ستظل بالمرصاد لكل الجرائم العابرة للولايات لا سيما جرائم الإتجار بالسلاح وترويج المخدرات ، مؤكدا يقظة القوات للتصدي لكل ما يعكر صفو الأمن والطمأنينة التي يتمتع بها انسان كردفان.

من جانبه قال قائد متحرك استتباب الأمن بمدينة ابوزبد الرائد نزار بخيت كوكو انه بعد متابعة دقيقة لتحركات المتفلتين الإجرامية قامت قوات متحرك استتباب الأمن بنصب كمين مُحكم تم على اثره القبض على العربة والمعروضات من الحشيش وتوقيف المتهمين، وفي نفس اليوم تم القبض على موتر “تكتك” بداخله عدد(13) قطعة بندقية كلاشنكوف في مدخل مدينة ابوزبد وتمكن المتهمون من الهروب.

وكشف عن فتح بلاغ في مواجهة مروجي الحشيش بشرطة السنوط، فيما سيتم تسليم السلاح لشرطة القسم الأوسط بمدينة الأبيض عقب اكمال الإجراءات القانونية.

صحيفة الصيحة