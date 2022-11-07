الخرطوم.. إعلان مسارات مليونية الثبات”





وفق ما تشير المقاومة في تعميمٍ صحفي.

أعلنت لجنة تنسيقيات مقاومة الخرطوم، عن مسارات وموجهات مليونية الثبات، المقرّر لها، الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، الأثنين، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت مقاومة الخرطوم، إنّ مسارات تنسيقية شرق النيل جنوب نقاط سوبا والعيلفون وأم ضوبان استوب 13، نقطة تجمع حي الهدى مدرسة ود السائح بنين لتلتقي بموكب استوب ١٣.

فيما ستكون نقطة تجمع الجريفات وامدوم من داخل ساحة الاعتصام والتوجه نحو صينية شرق النيل والالتحام مع بقية المواكب، ومنها نحو قصر الشعب بالطريق الذي تراه اللجان الميدانية مناسبًا.

وأوضحت أنّ مسارات تجمع لجان أحياء الحاج يوسف، ستكون نقطة المحرك الذهبي، والتحرّك نحو صينية شرق النيل والالتحام مع مواكب تنسيقية شرق النيل والتوجه نحو قصر الشعب عبر كبري المنشية.

وأشارت إلى أنّ مسارات تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم ستكون نقاط التجمع سوق نمرة ٢ تتجه إلى شروني، كاترينا تتجه لي شروني، شارع سوق اللساتك تتجه لي شروني

وأشارت إلى أنّ مسارات تنسيقيات لجان مقاومة امدرمان الكبرى، ستكون نقاط التجمع جاكسون، الاستاد ومن ثم تتوجه شرقًا على صينية القندول ومن ثم شمالاً نحو القصر الجمهوري.

وأبانت أنّ جميع المواكب تتجمع في باشدار لينقسم الموكب عند تحركه، غربًا إلى أبو حمامة ثمّ جنوبًا إلى كبري الحرية والى جاكسون وجنوبًا إلى شارع السيد عبد الرحمن ثمّ شرقًا إلى شارع القصر ثم جنوبا القصر. شرقا الى شارع محمد نجيب ثم جنوبا الى نمرة 2 ثم جنوبا الى شارع المك نمر الى تقاطع شارع السيد عبد الرحمن ثم غربا الى شارع القصر وجنوبا الى القصر.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ متواصلة، رفضًا للإجراءات التي قام بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز