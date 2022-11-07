دقلويطمئن على مجمل الأوضاع بولاية جنوب كردفان





اطمأن نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، على مجمل الأوضاع بولاية جنوب كردفان. وأكد سيادته، خلال لقائه بمكتبه اليوم، والي الولاية المكلف، السيد موسى جبر محمود، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات الأساسية لمواطني الولاية، مشيداً بالدور المتعاظم لحكومة الولاية ولجنة أمنها في هذا الصدد، إلى جانب الجهود الشعبية التي أسهمت في تحقيق الاستقرار وإنجاح الموسم الزراعي، مشيراً لأهمية تقديم الدعم اللازم للولاية.

من جانبه قدم والي جنوب كردفان المكلف، للسيد نائب رئيس مجلس السيادة، شرحاً وافياً، حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وموقف الموسم الزراعي، مؤكداً أهمية استكمال مشروعات التنمية ، خاصة في مجالات الصحة والمياه والطرق الداخلية والكهرباء.

وكالة سونا