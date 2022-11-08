السعودية تضخ 3 مليارات دولار لصالح السودان





أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمتانة العلاقات السودانية السعودية ووصفها بأنها إستراتيجية وقوية.

وأكد خلال لقائه ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، على هامش مشاركته في قمة الشرق الأوسط الأخضر بشرم الشيخ في نسختها الثانية، مساء اليوم، حرص السودان واستعداده لدفع وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وقال البرهان إن مشاركته في قمة الشرق الأوسط الأخضر تجيئ تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مؤكداً دعم السودان لكل ما من شأنه إنجاح مبادرة قمة الشرق الأوسط الأخضر وتنفيذ أهدافها.

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي، حرص بلاده على استقرار السودان ودعم التعاون والشراكة مع السودان، في كافة المجالات، ولفت إلى تأسيس صندوق للإستثمار فى عدد من الدول ومن بينها السودان وقال “إنه سيتم ضخ 3 مليار دولار لمشروعات الصندوق في السودان تليها دفعات اخري، وذلك ضمن خطة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يتماشى مع الرؤية الطموح للمملكة 2030”.

واستعرض اللقاء آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وفرص تطويره في مختلف المجالات.

صحيفة الصيحة