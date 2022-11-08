وزير الطاقة يدعو إلى تطبيق مبادرات تطوير قطاع النفط والغاز





دعا وزير الطاقة والنفط، المهندس محمد عبدالله محمود، إلى تطبيق الرؤى والمبادرات التي تعمل على تطوير قطاع النفط والغاز، والعمل على مجابهة التحديات التي يمر بها حالياً، والتطلع إلى تطبيق السياسات العالمية لقطاع الطاقة والتي تحث على التوجه من الوقود الأحفوري إلى الطاقات الجديدة والمتجددة واستخدامات الطاقة النووية لتوليد الطاقة للأغراض السليمة.

جاء ذلك لدى مخاطبته ورشة عمل حول الأبعاد الاقتصادية والرؤى المستقبلية للاتفاقيات والسياسات في قطاع النفط، والتي نظمتها الإدارة العامة للتخطيط والدراسات والمتابعة بوزارة الطاقة، والتي أمها جمع غفير من الخبراء بقطاع الطاقة والنفط ومن الوزارات ذات الصلة ومنسوبي الجامعات والمعاهد العلمية

وثمن الوزير دور الورشة في تبادل المعلومات والأفكار والخبرات التي تؤدي إلى رسم خارطة طريق تمكن قطاع النفط من مجابهة تحديات الوضع الراهن ووضع خطط مستقبلية، مبيناً أن العالم يتجه إلى تطوير بدائل الطاقة واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بغرض تقليل انبعاثات الكربون.

وقالت الأستاذة إخلاص فؤاد التوم، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والدراسات والمتابعة إن الورشة تهدف إلى مناقشة وتقييم قضايا قطاع النفط والغاز والعمل على تعزيز فرص التطوير ووضع الرؤية المستقبلية، موضحة أن الورشة تناولت ثلاث أوراق علمية.

وتحدثت الورقة الأولى عن الشروط المالية في اتفاقيات قسمة الانتاج ودورها في تعظيم الإيرادات النفطية، وتناولت الورقة الثانية التعاون مع دولة جنوب السودان في مجال النفط، والورقة الثالثة كانت عن تقييم تجربة تحرير أسعار المنتجات البترولية في السودان للفترة من 2020-2022م، معتبرة أن هذه الورشة تعمل على تحريك الدراسات والمبادرات التي تسهم في تطوير قطاع النفط والغاز.

صحيفة اليوم التالي