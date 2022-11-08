قرار بترحيل شركات التعدين وطواحين الذهب من مدينة سودانية





أصدر وزير المعادن محمد بشير ابونمو قراراً وزارياً قضى بترحيل شركات التعدين والأسواق والطواحين بمحلية أبو حمد بولاية نهر النيل إلى مسافه البعد الآمن والذي تحدده لجنة حكومية فنية تنشأ بموجب القرار الوزاري.

وتوصل اجتماع بحضور وزير الحكم الاتحادي محمد كرتكيلا ووزير المعادن محمد بشير ابونمو ووالي نهر النيل ومدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول وعدد من قيادات محليتي ابوحمد والمناصير وقادة الأجهزة الأمنية والنظامية بحسب (باج نيوز) توصل الاجتماع الموسع إلى حلول مرضية ومعالجة نهائية لقضايا المعدنين بولايات البلاد.

والزم القرار الولايات والمحليات التقيد التام بهذا القرار عقب فراغ اللجنة الفنية من أعمالها، وفق الاشتراطات والضوابط والمعايبر التي تحددها اللجنة الفنية.

ووصف وزير الحكم الاتحادي محمد كرتكيلا القرار بالمهني والمنصف لكافة الاطراف، وناشد أصحاب المصلحة العمل مع الوزاره لدعم الخزانة العامة.

من جانبه أعلن رئيس لجنه الوساطة الشعبية بمناطق التعدين محمد سليمان البرجوب ترحيب مواطني ابوحمد والمناصير بقرار ترحيل الشركات والطواحين وأسواق التعدين لمسافة البعد الآمن الصادر من الوزارة.

وناشد الأهالي المعتصمين لأكثر من اسبوعين بمنطقة الفداء بمحلية أبوحمد بفك الاعتصام وفتح الطريق والانتظام في عمليات الإنتاج لاعمار المنطقة.

صحيفة الصيحة