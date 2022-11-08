حجز ملف مخالفات “خط هيثرو” للحكم أواخر الشهر





حجزت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام للقرار ملف قضية وزير المعادن الأسبق بالعهد البائد كمال عبد اللطيف، ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى، بالتسبب في فقدان زمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو الدولي المملوك لشركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير).

وأفصحت مصادر بأن ملف الدعوى الجنائية قد وضع أمام قاضي المحكمة المعز بابكر الجزولي، الذي استمع إلى مايقارب ثلاثة شهود دفاع عن المتهمين ومن ثم قررت قفل قضيتهم وحجز الملف للنطق بالحكم فيه أواخر الشهر الجاري .

يذكر أن محكمة الموضوع سبق وأن اتهمت المتهم الأول كمال عبد اللطيف، بالاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة للموظف العام وإساءة الموظف العام للقانون بغرض الأضرار أو الحماية، فضلاً عن اتهامها المتهم الثاني مدير عام شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى، بالاشتراك الجنائي الجنائي والاحتيال، إضافة إلى اتهامه بالثراء الحرام والمشبوه، ومخالفة قانون التصرف في مرافق القطاع العام .

الجدير بالذكر أن دائرة المراجعة بالمحكمة العليا الخرطوم قد رفضت طلب شطب الدعوى الجنائية في مواجهة وزير المعادن الأسبق بالعهد المباد كمال عبداللطيف وإطلاق سراحه، في القضية، وأيدت قرارات محكمتي الاستئناف والعليا الخرطوم ومحكمة الموضوع حول ذلك، فضلاً عن رفضها مذكرة الطعن الذي تقدم بها المحامي محمد شوكت، ممثلاً لدفاع المتهم الأول كمال عبداللطيف، بشطب الدعوى الجنائية في مواجهته لعدم اختصاص المحكمة بحد طلبه، وأمرت دائرة المراجعة كذلك بإعادة ملف الدعوى الجنائية لمحكمة الموضوع للسير في إجراءاتها وبدورها استمعت لشهود الدفاع وحجزت الملف للحكم .

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة