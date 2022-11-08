إعلان ضوابط انتقال طلاب الصفوف النهائية بين المدارس الحكومية والخاصة





رفعت التقرير إلى اجتماع مجلس مدير عام التعليم بالولاية.

وجهت لجنة دراسة أحوال وأوضاع وإجراءات انتقال تلاميذ وطلاب الصفوف النهائية بمختلف المراحل الصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط والثالث الثانوي، بالجلوس مع الإدارة القانونية بالوزارة لوضع الضوابط والأسس والعقوبات داخل اللوائح المنظمّة للتعليم الحكومي (العام) والخاص وعمل الصياغة القانونية اللازمة.

وشدّد الاجتماع على ضرورة تنزيل ومتابعة كافة قرارات وتوجيهات اجتماع مجلس مدير عام التعليم بولاية الخرطوم من داخل الميدان والحقل التربوي، ومن ضمن ذلك تلاوة هذه الضوابط والعقوبات في طابور الصباح ووضعها على لوحات إعلانات وتعاملات المدارس الحكومية، والخاصة بضبط إجراءات انتقال طلاب وطالبات الصفوف النهائية بين المدارس الحكومية والخاصة التي ينبغي أن تتم بصورة سليمة وصحيحة وألاّ تعرض مخالفيها للمساءلة والعقوبة التي ستصل إلى المدارس لإخبار التلاميذ والطلاب وأولياء أمورهم.

وتمّ تكليف اللجنة المشكلة لدراسة تحويل الطلاب من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة ومراعاة حقّ الطالب في التحويل وفق الضوابط والظروف الخاصة بكلّ طالب، وتوقيع عقوبات للمخالفين بها، والنظر في أمر المعلمين الذين يساهمون ويساعدون في سحب الطلاب والطالبات المتفوقين من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة ورفع تقريرها في الاجتماع القادم .

وتم التوجيه بتوزيع الإجلاس المقدم من اليونسيف على المرحلة المتوسطة والدفعة الأولى من إجلاس جياد للمرحلة الابتدائية، على أن يكون توزيع الدفعة الثانية من إجلاس شركة جياد مناصفة بين المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وتوصيل صوت شكر للمدارس الخاصة التي دعمت المدارس الحكومية بالإجلاس.

وفي ذات السياق، تمّ تشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للمرحلة الثانوية بالوزارة ومدير الإدارة العامة للأنشطة المدرسية مقررًا للتواصل مع كلية النهضة بخصوص المنحة المقدمة منها للوزارة بقبول عدد (١٤) طالب وطالبة للدراسة مجانًا بها على أنّ تقوم اللجنة بتحديد التخصّصات وترشيح الطلاب والطالبات المتفوّقين الفقراء وعرضها على المجلس لإجازتها.

باج نيوز