“العجب” يكشف عن”الحلّ العاجل” لأزمة العاملين بهيئة المياه





يقول العجب إنّ الحلول قادمة بلا تصعيد.

دعا المدير العام لهيئة مياه الخرطوم محمد علي العجب، العاملين إلى بذل مزيد من الجهد لاستقرار الإمداد المائي.

والثلاثاء، خاطب العجب تجمّع العاملين برئاسة الهيئة، معلنًا عن بشريات بشأن الحلول لحفظ الحقوق بعيدًا عن التصعيد.

وقال محمد علي العجب، إنّ الحلّ العاجل يتمثّل في تشكيل مجلس إدارة الهيئة في غضون الأيام القليلة المقبلة لمناقشة عددٍ من القضايا من بينها اللائحة المالية ومن ثم العمل على إجازتها .

وأضاف” نعمل سويًا مع الولاية لإنجاز حلول تلبيّ طموحات العاملين نظير الجهد الذي يبذلونه”.

باج نيوز