قوات من الدعم السريع تصل ولاية سودانية





وصل إلى ولاية شمال دارفور مساء أمس متحرك قوات الدعم السريع، للمشاركة في عملية حماية المدنيين وتعزيز عملية الأمن والاستقرار في دارفور.

وكان في استقبال المتحرك بمنطقة “جقو جقو” شرق الفاشر، قائد قطاع الدعم السريع بشمال دارفور اللواء جدو حمدان احمد ابوشوك.

يذكر أن القوة التي وصلت الى شمال دارفور مخصصة من جانب قوات الدعم السريع للإنضمام للقوات المشتركة لحماية المدنيين بدارفور والتي تضم قوات من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بالإضافة للقوات النظامية، ومهمتها حماية المدنيين وحفظ الامن والإستقرار بربوع دارفور.

وقال ابوشوك ان هذه القوة جاهزة للإنضمام والمشاركة مع القوات النظامية الأخري وقوات حركات الكفاح المسلح التي وقعت على اتفاق جوبا لسلام السودان، موجها القوات بالتمسك بالقِيم الوطنية النبيلة،والإقتداء بالسلوك القويم والقيام بالواجب كاملاً من اجل الحفاظ علي أمن واستقرار المواطنين.

صحيفة الصيحة