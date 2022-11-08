إبراهيم الميرغني: توقيع الحسن الميرغني على الإعلان السياسي المُكمّل لمشروع الدستور الانتقالي يقطع الطريق على محاولات الارتداد





قال رئيس القطاع السياسي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إبراهيم الميرغني، إنّ توقيع محمد الحسن الميرغني نائب رئيس الحزب على الإعلان السياسي المُكمّل لمشروع الدستور الانتقالي، يقطع الطريق على مُحاولات الارتداد عن طريق تحقيق الاتفاق ويضع أساساً متيناً للعملية السياسية.

وأضاف: “الخطوة تؤكد أنّ الاتحادي الأصل ماضٍ في الطريق إلى الأمام بدون أدنى التفات للمرارات الشخصية والانتصارات اللحظية من أجل السودان وشعبه وسلامته”.

صحيفة السوداني