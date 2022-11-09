بدء التخلي عن الترشيح للقبول بمؤسسات التعليم العالي





أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء التقديم للتخلي عن القبول بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة للعام (2022- 2023م) وتستمر لمدة شهر وذلك اعتباراً من الخميس 10 نوفمبر الماضي وحتى السبت 10 ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن تقديم التخلي سيكون إلكترونياً بواسطة الطالب شخصياً بعد دفع رسوم التخلي وقدرها (2000) جنيه عبر نظام الدفع الإلكتروني للحصول على رقم الاستمارة وإكمال إجراءات التخلي إلكترونياً حسب الاستمارة المعدة لذلك في موقع الإدارة على العنوان التالي: www.admission.gov.sd.

وأكدت الإدارة أن أي طالب مرشح للقبول ويرغب في الإعادة لامتحان الشهادة الثانوية عليه تقديم التخلي في الفترة المحددة وإلا ستطبق عليه اللائحة والتي تقول إن الطالب الذي رشح للقبول في الدور الأول ولم يتقدم باستقالته في الفترة التي حددتها الإدارة العامة للقبول ولم يكمل إجراءات التسجيل يمنح فرصة المنافسة للقبول بعد مضي عامين دراسيين ويجب استيفائه لأسس وضوابط القبول.

صحيفة الصيحة